Sweet Home: Ferienhaus in Australien – Eine Strandhütte mit Piratenflair

Während ich diese Geschichte schreibe, sitze ich mit Daisy im Garten und denke an den Sommer. Und, dass ich eigentlich gerade lieber lesen würde, statt zu schreiben. Schönes Wetter, draussen sein und lesen gehören für mich zusammen. Welches waren Ihre Lieblingsbücher, die Sie jeweils in den langen Schulsommerferien gelesen haben? Meine Favoriten waren «Die Schatzinsel», «Robinson Crusoe» und «20’000 Meilen unter dem Meer». Ich habe überhaupt kein Camping-, geschweige denn Pfadfindertalent. Aber alle diese Bücher handeln von kleinen, geheimen Universen und das war schon immer mein Ding. Diese wunderschöne schwarze Hütte, The Little Black Shack, ist auch so was. Sie befindet sich am Great Mackerel Beach in Australien und ist ein Ferienhaus, das man mieten kann.

Auch wenn wir zurzeit wahrscheinlich eher nicht nach Australien in die Ferien reisen, wecken diese Fotos die Abenteuerlust oder lassen wieder einmal ins Regal nach den eben genannten Büchern greifen. Die gemütlichen Hüttenbilder inspirieren uns diesen Sommer auch dazu, daheim ein bisschen lockerer, improvisierter oder wilder einzurichten. Auch wenn anstelle der Palme Geranien auf der Veranda blühen, tun vielleicht ein rustikaler Tisch und eine Seemannslaterne gut.

The Little Black Shack ist eine umgebaute, romantische Fischerhütte. Sie wurde offenbar 1930 von einem Fischer für seine Familie von Hand gebaut. Heute ist es ein Ferienhaus, welches die Eigentümer auch an Gäste vermieten. Und zwar an solche, die abschalten möchten und keinen Fünfsternkomfort oder einen Beachclub suchen.

Das kleine Haus hat vier Scheunentüren und zahlreiche Fenster. Dadurch sorgen das kühle Meerwasser und die sommerlichen Brisen selbst an heissen Tagen für kühle Räume.

Eingerichtet wurde es mit sehr viel Charme und Fundstücken, die so verwittert und lebendig wirken wie die Hütte selbst. Überall grüsst das Meer: mit Bildern, Muscheln, Seilen, Fischerwerkzeug und vielem mehr.

Ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele der Bücher, die auf den Regalen und in Kisten stehen, Geschichten vom Meer erzählen. In England habe ich oft in hübschen Hotels oder Ferienhäusern gesehen, dass Bücher nach bestimmten Themen für die Gäste bereit liegen. Sie wurden speziell ausgewählt. Hierzulande habe ich das leider noch nie angetroffen, sondern, wenn überhaupt, lagen da einfach Bücher, die andere Feriengäste dagelassen haben.

Für mich gehören Bücher zum Wohnen, zum Leben. Wohnungen, in denen es keine oder nur ganz wenige Bücher hat, sind mir immer ein wenig suspekt. Bücher regen an und führen in die Tiefe. Man kann mit Büchern in greifbarer Nähe eine genauso starke Stimmung schaffen, wie mit Blumen oder Bildern. Setzen Sie sie deshalb mehr und bewusster ein. Wenn Sie es sich wieder einmal ein bisschen hübscher und stimmungsvoller machen möchten, dann stapeln Sie auch ein paar passende Bücher an einen zugänglichen Ort und lassen Sie sich von ihnen inspirieren.

Für uns ist eine Fischerhütte exotisch. Aber eigentlich ist es etwas Ähnliches wie ein Maiensäss oder die Berghütte eines Hirten oder Käsers. Was sie alle gemeinsam haben, ist die Reduktion auf die wichtigen Dinge, die Nähe und Verbundenheit mit der umliegenden Natur und das Einfliessen des Alltags auf die Einrichtung. So sind all diese Unterkünfte meist ganz automatisch gemütlich.

Doch die Little Black Shack wurde natürlich sehr bewusst gestylt. So wird mit der alten Fischerromantik kokettiert und überall sind kleine, liebevolle Details zu entdecken. Hier ist es ein Zierkissen, eingehüllt in einen Stoff mit Südseemotiven.

Wenn Sie also heute Abend zu Bett gehen, dann stellen Sie sich vor, Sie würden auf diese Bucht hinausblicken. Statt Schäfchen, zählen Sie Fischerboote. Und wenn Sie dann doch noch nicht schlafen können, dann lesen Sie einen Roman von Daphne du Maurier. Da kommen oft Piraten vor, als eine Art Symbol für die Flucht hinaus auf die See – auf der Suche nach Abenteuern.

