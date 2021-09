Zum Tod von Hermann Battaglia – Eine Stimme gegen die Ungerechtigkeit Er war Lehrer, Chefredaktor, Pressechef, Kommunikationsbeauftragter, Leserbriefschreiber. Mit dem Tod von Hermann Battaglia (84) ist eine engagierte Stimme verstummt. Svend Peternell

Hermann Battaglia (1937–2021) hat Schwachen und Benachteiligten seine Stimme gegeben. Foto: PD

Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen anderen gegenüber ertrug er nicht – ob im kleinen oder grossen Rahmen. Dagegen hat sich Hermann Battaglia zeitlebens gewehrt und seine Stimme für die Kleinen, Schwachen und Benachteiligten eingesetzt. Diese war zwar eher leise in der Lautstärke, aber prägnant in der Aussage. In den letzten Jahren hat er dies als aktiver und pointierter Leserbriefschreiber immer wieder bewiesen.

Als Primarlehrer begonnen

Hermann Battaglia liess sich zum Primarlehrer ausbilden und übte diesen Beruf von 1957 bis 1966 in Buchs SG und St. Gallen aus – doch «dann hat mich das Kommunikationsvirus befallen, das ich in irgendeiner Form bis ans Lebensende in mir trug», schreibt er selbst in seinem Lebenslauf. Das Virus des Vermittelns – in der Sache direkt, im Ton moderat – hat er in vielen Facetten und rege wechselnden Stellen zelebriert.