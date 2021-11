James Morrison in Brienz – Eine Stimme, die kratzt – und umarmt Seine Stimme ist ein Manifest: eindringlich, aufrichtig und nachhaltig. James Morrison war am Freitag Gast auf der Session-Bühne des Grandhotels Giessbach. Barbara Schluchter-Donski

James Morrison zog das Publikum im Grandhotel Giessbach in seinen Bann. Foto: Barbara Schluchter-Donski

Ja, diese Stimme. Sie kratzt, sie umarmt. Und setzt sich unweigerlich in den Gehörgängen fest. Und hallt dort noch lange nach. 250 Personen waren im Grandhotel Giessbach Zeuge davon, was passiert, wenn James Morrison seine Stimme erhebt. Wenn diese geradezu aus diesem zierlichen Mann herausbricht.

Der Brite stand am Freitagabend im Rahmen der Giessbach Sessions auf der Bühne des in wunderbar stimmiges Licht getauchten ehemaligen Ballsaals und liess das Publikum an seiner Leidenschaft teilhaben.