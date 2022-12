Gemeindeversammlung Wattenwil – Eine Steuersenkung liegt (noch) nicht drin Bei einem Gesamtaufwand von 23,8 Millionen Franken rechnet der Voranschlag für 2023 mit einem Defizit von 127’780 Franken. Die Steuern bleiben vorerst unverändert. Stefan Kammermann

Sie wurden von der Gemeinde für ausserordentliche Leistungen geehrt (v. l.): Christa von Niederhäusern, Janis und Patrick Zaugg sowie Simone Engeloch. Foto: Stefan Kammermann

«Leider haben wir nicht die Finanzkraft wie andere Gemeinden», sagte Gemeindepräsident Manuel Liechti (FDP) am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in Wattenwil. Liechti sprach damit den Voranschlag für das kommende Jahr an. «Leider sieht das Budget nicht ganz so positiv aus», fuhr er fort. In Zahlen ausgedrückt rechnet der Voranschlag 2023 im Gesamthaushalt mit einem Aufwand von 23,811 Millionen Franken und einem Minus von 127’780 Franken – dies bei unveränderter Steueranlage von 1,94 Einheiten.