Urnenabstimmung in Seeberg – Eine Steuererhöhung ist nicht ausgeschlossen Aktuell kann das Defizit noch über den Bilanzüberschuss aufgefangen werden. Trotzdem muss die Gemeinde womöglich bald reagieren. Sebastian Weber

Die Finanzen bereiten auch in Seeberg derzeit Sorgen. Foto: Susanne Keller

Um es gleich vorwegzunehmen: Alle Anträge des Gemeinderates sind am Sonntag beim Urnengang in Seeberg angenommen worden. Es beteiligten sich zwar nur gerade 236 von total 1209 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern (19,5 Prozent). Ihre Voten fielen aber deutlich aus, so auch zum Budget (229 Ja- und 6 Nein-Stimmen).

Dabei liefern gerade die Finanzen in Seeberg wenig Grund zur Freude: Der Gesamthaushalt sieht ein Minus von rund 185’500 Franken vor. Der allgemeine Haushalt rechnet bei einer gleichbleibenden Steueranlage von 1,65 Einheiten immerhin noch mit einem Defizit von rund 127’600 Franken.