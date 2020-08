Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Gemeindeversammlung in Heimberg – Eine Steuererhöhung ist kein Tabu mehr Nachdem die Gemeinde ein Minus von 1,1 Millionen Franken eingefahren hat, rücken die Finanzen im Gemeinderat in den Mittelpunkt. Dabei dürfte auch eine Steuererhöhung zum Thema werden. Stefan Kammermann

Müssen Behörden und Verwaltung in Heimberg die Finanz-Schraube anziehen? Foto: Patric Spahni

«Der Bevölkerungszuwachs und die steigenden Schülerzahlen werden weitere Investitionen nötig machen.» Heimbergs Finanzvorsteherin Daniela Sigrist (SVP) machte an der Gemeindeversammlung vom Montagabend einen Ausblick in die Zukunft. Zuvor hatte sie den 71 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern (1,43 Prozent der Stimmberechtigten) die Jahresrechnung 2019 vorgestellt. Dabei musste sie tiefrote Zahlen präsentieren.

«Wir haben zu optimistisch budgetiert.» Daniela Sigrist, Gemeinderätin

1,1 Millionen Franken beträgt das Minus im Gesamthaushalt. Dies bei einem Umsatz oder Aufwendungen von knapp 28,9 Millionen Franken. Der Voranschlag rechnete mit einem Fehlbetrag von 314’000 Franken. «Wir haben zu optimistisch budgetiert», sagte die Gemeinderätin. Angesprochen waren damit vorab die Steuererträge. Diese lagen deutlich unter den Erwartungen und sind gegenüber dem Vorjahr um 653’000 Franken oder 4,25 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig habe Heimberg auch weniger Zahlungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich erhalten.

Unbequeme Fragen stehen an

Wie die Finanzvorsteherin weiter ausführte, könne das Defizit dank sehr guten Ergebnissen aus den Vorjahren vom Bilanzüberschuss – früher als Eigenkapital bezeichnet – in der Höhe von 9,434 Millionen Franken aufgefangen werden. Der Bilanzüberschuss sinkt damit auf 8,233 Millionen Franken.

«Der Gemeinderat nimmt die Sache ernst und beschäftigt sich derzeit intensiv mit den Finanzen», betonte Sigrist und fügte gleich an: «Sollten wir weiterhin ein Minus schreiben, werden wir nicht darum herumkommen, eine Steuererhöhung zu prüfen.» Aktuell liegt die Steueranlage bei 1,5 Einheiten. Die Jahresrechnung 2019 wurde nach kurzer Diskussion schliesslich einstimmig gutgeheissen.

Bekanntlich hat Heimberg in den vergangenen Jahren viel investiert. Etwa in den Erweiterungsbau Ost der Schulanlage Untere Au, in die Neugestaltung eines Aussenbereichs bei der Schule wie auch in den Umbau der Aula. Im vergangenen Jahr kamen Investitionen von 1,624 Millionen Franken dazu.

Ortsplanung kommt voran

Wie Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger (SVP) informierte, kommt die gegenwärtig laufende Ortsplanung voran. «Nach der kantonalen Vorprüfung werden derzeit gewisse Punkte formell präzisiert», erläuterte er. Röthlisberger rechnet damit, die Ortplanung Ende 2020 oder kurz nach dem Jahreswechsel öffentlich aufzulegen und diese Ende des Jahres 2021 zur Urnenabstimmung zu bringen.

Ein Thema ist in Heimberg ebenso das Rigips-Areal beim Bahnhof. Bekanntlich hat die Frutiger AG aus Thun das Gelände gemeinsam mit der Bernischen Pensionskasse erworben. «Derzeit laufen Gespräche zur Weiterentwicklung des Gebiets», sagte Röthlisberger. Dabei lege der Gemeinderat den Fokus auf eine Erschliessung über die Stockhornstrasse. Läuft es wie geplant, dürfte ein Baubewilligungsverfahren frühestens in drei bis vier Jahren starten.

Initiative kommt zustande

Wie an der Versammlung bekannt wurde, kommt die Initiative der SP Heimberg für ein Kinderbetreuungsangebot während der Schulferien zustande. «Die dazu nötigen 400 Unterschriften sind zusammengekommen», erklärte Vorstandsmitglied Damir Mulalic. Die Heimberger Gemeindeinitiative werde am 31. August eingereicht.

Gutgeheissen wurde zudem die Umgliederung der Wohnungen über dem Feuerwehrmagazin an der Alpenstrasse vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. Der Buchwert beläuft sich auf 618’600 Franken. Die zuvor vermieteten Wohnungen wurden nun definitiv in Büroräume für die Bauverwaltung umgenutzt.