Vor der Gemeindeversammlung – Buchsi muss die Steuern erhöhen Die finanzielle Lage von Herzogenbuchsee ist angespannt. Der Gemeinderat will die Schulden jedoch nicht auf die nächste Generation abwälzen. Julian Perrenoud

Viel Spielraum bleibt dem Gemeinderat in Herzogenbuchsee bei den Finanzen gegenwärtig nicht. Foto: Brigitte Mathys

An der Buchser Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 8. Dezember, stehen gewichtige Traktanden an: Das Dorf beschäftigen einmal mehr vor allem die beiden Themen Schule und Finanzen.

Gerade Letzteres hat dem Gemeinderat mit Blick auf das nächste Budget und den Finanzplan einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Marcel Kistler, Leiter der Finanzabteilung, drückt es an einer Medienkonferenz so aus: «Unser Problem besteht seit Jahren darin, dass aus der Erfolgsrechnung ein ungenügender Cashflow resultiert.» Das bedeutet, dass die Gemeinde zu viel ausgibt oder zu wenig einnimmt.