Heimberg präsentiert Rechnung – Eine starke Wende ins Positive Ein Plus von 332’500 Franken in der Rechnung 2020: Mehr Steuererträge haben dazu beigetragen, das budgetierte Minus ins Plus zu bringen. Stefan Kammermann

Heimberg aus der Vogelperspektive. Foto: Markus Hubacher

«Das Plus entstand durch verschiedene Faktoren», sagte Heimbergs Finanzvorsteherin Daniela Sigrist (SVP)

am Donnerstag vor den Medien. Gemeint war damit die Jahresrechnung 2020. Sie präsentiert sich positiv. 332’500 Franken beträgt das Plus im Gesamthaushalt. Dies bei einem Umsatz von 28,23 Millionen Franken. Der Voranschlag rechnete mit einem Fehlbetrag von 596’900 Franken.

«Die Hauptgründe sind höhere Steuereinnahmen bei natürlichen und juristischen Personen», erläuterte die Gemeinderätin. Sowie die Folgen der amtlichen Neubewertung der Liegenschaften. In Zahlen ausgedrückt, gingen bei den natürlichen Personen über 270’000 Franken und bei den juristischen Personen, also Firmen, Stiftungen und Genossenschaften, 172’000 Franken mehr ein als im Budget vorgesehen.