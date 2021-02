75 Jahre SC Langenthal – Eine starke Frau in der Männerdomäne Ursula Liechti engagiert sich in ihrer Freizeit als Medienchefin für den SCL. Ihre Leidenschaft für Gelb-Blau besteht seit dem Kindergarten. Beatrice Beyeler

Die Eishalle Schoren ist ihr zweites Zuhause: Ursula Liechti hält dem SC Langenthal seit dreissig Jahren die Treue. Foto: Raphael Moser

Ursula Liechti stellt ihr Auto vor dem Stadion Schoren ab, so wie sie es mehrmals in der Woche tut, und steigt aus. Sie trägt eine schwarze Winterjacke, auf der das Logo des SC Langenthal prangt. Ihre Verbindung zum Club ist so kaum zu übersehen. Sie lacht zur Begrüssung und deutet auf die Eishalle: «Hier kennt man mich einfach als Ursi.»

Die engen Bande zwischen der gebürtigen Schwarzhäuserin und dem Eishockeyverein bestehen schon seit Jahrzehnten. Bereits im Kindergartenalter durfte sie, während Gleichaltrige längst im Bett sein mussten, zusammen mit ihrem Vater Spiele in der Eishalle mitverfolgen. Später engagierte sich Liechti als Funktionärin für den Verein. Heute leitet sie den Kids Club, den SCL-Fanclub für Buben und Mädchen von 6 bis 12 Jahren, und amtet als Medienchefin der ersten Mannschaft.