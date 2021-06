Lage nach Erdrutschen – Eine Spur am Brienzersee bald frei Die Hauptstrasse am rechten Brienzerseeufer wird nach dem Murgang in Niederried heute Nachmittag für den Verkehr freigegeben. Vorerst einspurig. hau/pd

Diese Sperrgitter ausgangs Ringgenberg Richtung Niederried werden am späten Samstagnachmittag entfernt. Vorerst wird die Strasse einspurig für den Verkehr freigegeben. Foto: Stefan Geissbühler

Die Räumungsarbeiten auf der am frühen Donnerstagabend durch einen Murgang verschütteten Kantonsstrasse zwischen Interlaken und Brienz kommen planmässig voran: Dies teilte die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Samstagmittag mit. Deshalb sei die Strasse am gleichen Tag ab 16.30 Uhr mit Einschränkungen wieder offen und im Wechselverkehr befahrbar.

Blick auf die verschüttete Strasse (Bild vom Freitagmorgen) am Osteingang von Niederried. Am Samstagabend kann die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden. Foto: Stefan Geissbühler

Wie Peter Rubi, Gruppenleiter Interlaken des Strasseninspektorates Oberland Ost, auf Anfrage sagte, seien noch Entwässerungsarbeiten im Gange, weshalb ein Saugwagen sowie eine Putzmaschine im Einsatz seien. Rubi geht davon aus, dass ab 19 Uhr die Strasse wieder in beiden Richtungen und ohne Einschränkungen befahrbar sein wird.

Bereits seit Betriebsbeginn am Samstagmorgen fahren die Züge zwischen Meiringen und Interlaken Ost nach Fahrplan. Das Trassee bei Niederried war durch den gleichen Murgang verschüttet worden.

Strasse am Thunersee befahrbar

Bereits am Freitag wieder passierbar war die verschüttete Kantonsstrasse zwischen dem Bahnhof Därligen und dem A8-Ostanschluss. Den gleichen Murgang traf auch das Bahntrassee, weshalb das ganze Wochenende hindurch keine Züge zwischen Interlaken West und Spiez verkehren. Die BLS stellte am Freitag eine Betriebsaufnahme auf Montagmorgen in Aussicht.

