Covid-Impfung – Eine Spritze nützt nur wenig Die zweite Impfung ist essenziell, um ausreichend gegen die Mutanten des Coronavirus geschützt zu sein. Christina Berndt

Menschen, die erst einmal gegen Covid-19 geimpft sind, sollten weiter darauf achten, sich nicht anzustecken. Foto: Getty Images

Die Freude nach der ersten Spritze ist oft gross. Wer in diesen Tagen die erste Corona-Impfung erhält, verspürt in der Regel mindestens Erleichterung, mitunter sogar so etwas wie Euphorie, auch wenn Ärztinnen und Ärzte immer wieder darauf hinweisen, dass der Impfschutz erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung vollständig ist. Wie wichtig dieser Hinweis gerade angesichts der sich ausbreitenden Virusmutanten ist, haben britische Wissenschaftler nun mithilfe von 250 Freiwilligen herausgearbeitet.

Sie zeigen in ihrer Studie unmissverständlich: Eine Spritze reicht nicht, auch nach der ersten Impfung muss man weiterhin sehr vorsichtig sein, wenn man sich nicht mit Sars-CoV-2 anstecken will. Dafür, und das ist die gute Nachricht, hilft die zweite Impfung auch gegen die Mutationen, wenngleich nicht so gut wie gegen das Ursprungsvirus.

Britische Strategie infrage gestellt

Das fanden die Forscher um David Bauer vom Francis Crick Institute in London heraus, indem sie ihren 250 geimpften Testpersonen Blut abnahmen. Das Serum und die darin befindlichen Antikörper brachten sie daraufhin in Kulturplatten mit den verschiedenen Varianten des Coronavirus zusammen und erfassten nach vier Tagen, wie viele Viren dieses lancierte Treffen überlebt hatten.

Handelte es sich um die Antikörper von nur einmal geimpften Personen, waren die ursprünglichen Coronaviren für sie kein Problem. Sie machten sowohl dem zu Beginn der Pandemie in Wuhan isolierten Sars-CoV-2 den Garaus als auch dessen Variante D614G, die seit Anfang 2020 die Pandemie bestimmte. Doch mit den mutierten Viren sah es anders aus: Schon mit der Variante Alpha (B.1.1.7) aus Grossbritannien hatten es die Antikörper der nur einmal Geimpften deutlich schwerer als mit den Ursprungsviren, und den Varianten Beta aus Südafrika (B.1.351) und Delta aus Indien (B.1.617.2) konnten sie kaum noch etwas anhaben.

«Obwohl eine einzelne Dosis immer noch deutlich mehr Schutz bieten könnte als keine Impfung, sind nur einmal Geimpfte wahrscheinlich weniger geschützt gegen diese Sars-CoV-2-Varianten», folgern die Autoren aus ihren Daten, die sie im Fachblatt «Lancet» veröffentlicht haben. Angesichts der Ausbreitung der Variante Delta in Grossbritannien werde durch diese Ergebnisse die bisherige britische Strategie infrage gestellt, Zweitimpfungen möglichst weit hinauszuschieben, um schnell viele Erstimpfungen zu ermöglichen. «Die zweite Impfung ist essenziell für den Schutz vor den Virusmutationen», sagt auch Carsten Watzl, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. «Die Mutationen sorgen offenbar dafür, dass einmal Geimpfte nicht so einen guten Schutz haben wie gegen das ursprüngliche Virus.»

Insgesamt ein ermutigendes Bild

Dass die britische Studie auch Einbussen bei doppelt Geimpften gegen die Mutationen zutage förderte, bereitet Watzl hingegen keine Sorgen. So war die Neutralisationskraft der Antikörper der zweimal Geimpften gegen die Alpha-Variante um den Faktor 2,6 geringer als gegen das Ursprungsvirus, gegen die Beta-Variante um den Faktor 4,9 und gegen die Delta-Variante sogar um den Faktor 5,8. Dennoch ergebe sich insgesamt ein ermutigendes Bild, sagt Watzl: «Die neutralisierenden Antikörper scheinen nach der zweiten Impfung so aktiv zu sein, dass Geimpfte auch die neuen Mutationen sehr gut abwehren können.»

Womöglich ist das Immunsystem der Geimpften im wahren Leben auch schlagkräftiger, als es die Labordaten zeigen. Denn die Forscher untersuchten lediglich die Aktivität der Antikörper gegen die Viren. Neben Antikörpern bildet das Immunsystem zur Abwehr von Krankheitserregern aber auch T-Zellen aus. Diese wurden in der Studie nicht erfasst. Welchen Einfluss die veränderte Antikörperantwort auf die Wirksamkeit der Impfung habe, sei daher «schwierig vorauszusagen», schreiben die Autoren und geben sich zuversichtlich: Im Kontext anderer Daten sei anzunehmen, dass «die meisten Probanden, die zwei Dosen des Biontech-Vakzins erhalten haben», auch vor der Infektion mit der Delta-Variante geschützt seien und eine Erkrankung milde verlaufen werde.

Weshalb manche Menschen nicht ausreichend auf die Impfung reagieren, ist bislang noch unklar.

Allerdings brachte die britische Studie noch einen weiteren Umstand ans Licht, der bislang kaum diskutiert wird: Einige Geimpfte bilden auch nach der zweiten Spritze keine gute Immunantwort. Gegen die Variante Delta aus Indien waren das in der britischen Arbeit immerhin 3 Prozent; gegen die Variante Beta aus Südafrika, die bekanntermassen über Mutationen verfügt, mit denen sie der Immunantwort ein Stück weit entkommen kann, waren es sogar 5 Prozent. «Wer schon gegen das Ursprungsvirus eine schlechte Antikörperantwort macht, sieht bei den Mutationen offenbar noch schlechter aus», sagt Carsten Watzl.

Weshalb manche Menschen nicht ausreichend auf die Impfung reagieren, ist bislang noch unklar. Sicher ist, dass dies für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem gilt – für Krebspatienten zum Beispiel oder Transplantierte. Aber auch das Alter spielt eine Rolle: Je älter die Geimpften in der britischen Studie waren, desto schwächer waren im Durchschnitt ihre Antikörper. Geschlecht und Body-Mass-Index wirkten sich dagegen nicht aus. Watzl kam selbst in einer Untersuchung von rund 50 Hochbetagten aus einem Dortmunder Altersheim zu einem ähnlichen Befund: Hier hatten gut 3 Prozent der Bewohner auch nach vollständiger Impfung keinen ausreichenden Immunschutz aufgebaut. Und von der Delta-Variante war zu der Zeit noch gar keine Rede.

Fehler gefunden?Jetzt melden.