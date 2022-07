Buntes von der Post – Eine Sondermarke zur «Ehe für alle» Die Post würdigt den historischen Tag für die Schwulen und Lesben in der Schweiz mit einer speziellen Briefmarke.

«Ein buntes Zeichen für einen denkwürdigen Tag»: Die Sonderbriefmarke. Bild: Die Post

Die Post lässt anlässlich des Inkrafttretens der «Ehe für alle» am Freitag symbolisch farbige Ballone steigen. Sie würdigt den historischen Tag für die Schwulen und Lesben in der Schweiz mit einer speziellen Briefmarke.

Die Marke sei ein buntes Zeichen für einen denkwürdigen Tag, schrieb die Post am Freitag in einem Communiqué. Sie zeigt 30 Ballone in Regenbogenfarben, die zusammengeknüpft als grosses Herz in Richtung Himmel abheben. Angehängt an die Ballone sind vier Kärtchen, auf denen in allen vier Landessprachen «Ja» steht.

Darüber, ob zu einem historischen Tag eine spezielle Briefmarke erscheint, entscheidet die sogenannte Briefmarkenkommission, bestehend aus Philatelie-Experten und Vertreterinnen und Vertretern des Museums für Kommunikation sowie der Post. Beim Thema «Ehe für alle» sei der Entscheid schnell gefällt gewesen, hiess es im Communiqué. «Das neue Gesetz ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung in der Schweiz», liess sich Claudia Frankl, Leiterin Briefmarken und Philatelie bei der Post, zitieren.

Die Ereignismarke zur Ehe für alle kann ab sofort in den Post-Filialen und auf postshop.ch gekauft werden.

SDA/cpm

