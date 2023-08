Tagestipp: Dan Ward – Eine Sommernacht unter den Lauben Der Engländer Dan Ward tritt heute bei der Sommer-Konzertreihe von Marta Café in der Berner Altstadt auf.

Der Engländer lebt seit vielen Jahren in Bern. Foto: PD

Jeden Dienstag im August singen Künstlerinnen und Künstler beim Marta Café an der Kramgasse unplugged unter den Lauben – heute ist Singer-Songwriter Dan Ward an der Reihe. Der Engländer lebt seit vielen Jahren in Bern, bildet mit Gitarre, Stompbox, Fusstamburin und Loop-Maschine eine eigene kleine Band und vermischt für seine Lieder eine Prise Rock, etwas Folk und eine gehörige Portion Blues. Im Gepäck hat er neben eigenen Lieder auch über 120 Covers. (jek)

