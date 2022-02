Cody Goloubef zu Bern - Eine Sofort-Verstärkung für den SCB

Alles SCB, oder was? Cody Goloubef, der heutige SCB-Sportchef Andrew Ebbett, sowie der Berner Captain Simon Moser alle auf einem Bild – aufgenommen bei Olympia 2018 und dem Spiel Kanada – Schweiz am 15. Februar 2018 in Gangneung in Südkorea.

Foto: Julio Cortez (Keystone)