Wer an Dänemark denkt, denkt nicht in erster Linie an Skifahren. Eher an Fussball oder Handball. Und dabei gibt es in der Hauptstadt Kopenhagen das wohl exklusivste Skigebiet der Welt. Es heisst «Amager Bakke» und ist vor allem mal eine Kehrichtverbrennungsanlage. Die spinnen, die Dänen. Oder doch nicht?