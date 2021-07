Belgien mit Personalsorgen

Die Belgier sind zwar leicht favorisiert, aber es könnten ihnen gleich zwei Schlüsselspieler fehlen. Es ist noch unklar, ob die die angeschlagenen Kevin De Bruyne und Eden Hazard rechtzeitig für den Kracher fit sein werden? «Wir wissen, dass wir gegen die Zeit spielen. Wir werden bis zur letzten Minute warten müssen», sagte Nationaltrainer Roberto Martinez.

Der Spanier vertraut aber seiner Mannschaft, nach Platz drei bei der WM 2018 etwas ganz Grosses zu erreichen.

Italien wieder mit Chiellini

Trotz der herausragenden Einzelspieler der Belgier gehen die Italiener mit viel Selbstvertrauen in die Partie und glauben an ihre Halbfinal-Chance. «Wir haben in jeder Partie Spass», sagte Coach Roberto Mancini. «Wenn wir es dabei noch schaffen, ein Tor mehr zu machen als der Gegner, bin ich total zufrieden.» Was er nicht sagt.

Die Italiener können zudem wieder auf ihren Abwehrpatron Giorgio Chiellini zählen, der nach überstandener Verletzung wieder einsatzbereit ist.