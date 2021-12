Als Leader in die Winterpause – Eine Serie, die selbst YB und den anderen FCB vor Neid erblassen lässt Der FC Breitenrain schloss das Jahr mit einem hart erarbeiteten 3:2-Heimsieg gegen YF Juventus Zürich ab – und die schier unglaubliche Bilanz dieses Herbsts versetzt selbst Trainer Martin Lengen immer noch in Erstaunen. Ueli Moser

Grenzenlose Freude in der Nachspielzeit: Siegtorschütze Loris Lüthi (links) und Marco Hurter jubeln über den späten Treffer zum 3:2 gegen YF Juventus. Foto: Manuel Zingg

Der FC Breitenrain steht in der Promotion League zur Winterpause nach 18 Spielen mit einer Bilanz von 46 Punkten, 14 Siegen, 4 Unentschieden und keiner einzigen Niederlage sowie einem Torverhältnis von 41:15 zu Buche. «So etwas habe ich in meiner ganzen und doch bereits sehr langen Fussballlaufbahn noch nie erlebt», stellt Trainer Martin Lengen nach der samstäglichen Derniere ein weiteres Mal erstaunt fest, «ich glaube, so etwas ist selbst YB oder dem FC Basel in den besten Zeiten nie geglückt.»

Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gegen die im Mittelfeld klassierten Stadtzürcher von YF Juventus tat man sich allerdings lange schwer, aber immerhin: Ziel schliesslich doch noch erreicht. Dabei war «Breitsch» eigentlich gut gestartet und dominierte den Gegner von Beginn weg. Vorerst gelang es aber nicht, die Überlegenheit auch in etwas Zählbares umzumünzen, aber als Marko Dangubic kurz vor der Pause zur Führung einnickte, schien alles den geplanten Lauf zu nehmen. Doch dann folgte kurz nach dem Seitenwechsel und einem Blackout in der Abwehr der Ausgleich, und zehn Minuten später gestand man den Gästen sogar die Führung zu.