Stiftung Rüttihubelbad – Eine sensible Ausstellung Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Tasten. Das Sensorium steht ganz im Zeichen der fünf Sinne. Am Mittwoch öffnet es wieder seine Tore. Fabio Peter

Daniel Schmezer inmitten einer der Installationen des Sensoriums. Foto: Raphael Moser

Der Leiter des Sensoriums in Walkringen, Daniel Schmezer, führt von der Rezeption des Rüttihubelbads in das geschlossene Museum. Im Picknickbereich berät sich gerade das Team – es laufen die letzten Vorbereitungen für die Wiederöffnung am Mittwoch.

«Wir freuen uns sehr», sagt Schmezer und steigt die Treppen in den ersten Stock hoch. Hier befinden sich die Installationen der neuen Jahresausstellung mit dem Namen «sensibel». Sensibel, weil die Corona-Pandemie Berührung und Nähe zu einem heiklen Thema gemacht hat.

Eine Herausforderung für ein Museum, das sich ganz um die menschlichen Sinne Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Tasten dreht. Ausgerechnet die letzte Ausstellung, die im Februar 2020 eröffnet wurde, trug den Titel «berührt». Stattdessen blieb sie unberührt, wie die Stiftung Rüttihubelbad in einer Mitteilung schreibt.