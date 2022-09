Automobilbranche im Wandel – Eine Selbsthilfegruppe für Autofragen Michael Käser will auf Facebook Probleme von Automobilisten lösen. Umsatzeinbussen für Garagen wittert der Branchenverband aber andernorts. Maximilian Jacobi

Mit seiner Facebook-Gruppe will Michael Käser Fahrerinnen und Fahrer erreichen, die Autos leidenschaftslos als reines Fortbewegungsmittel betrachten. Fotos: Beat Mathys

Es ist schön, wenn Ideen fruchten. So wie bei Michael Käser beispielsweise: Seine Idee war es, eine Facebook-Gruppe zu gründen, in der sich Autofahrerinnen und -fahrer bei Fragen rund um ihre Fahrzeuge zur Seite stehen können. Ende 2021 fand er die Zeit, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Mittlerweile hat die Gruppe über 500 Mitglieder.