Kommentar zur Corona-App – Eine Schweizer Erfolgsgeschichte Ein Forscherteam der ETH hat die Giganten Apple und Google von seiner Software-Lösung für die Tracing-App überzeugt. Meinung Armin Müller

So etwa wird sie aussehen: Die Corona-Tracing-App «made in Switzerland». Screenshots: PD

Die Tracing-App soll den Smartphone-Besitzer warnen, wenn er sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hat. So kann er sich in Quarantäne begeben. Die Ausbreitung der Pandemie wird verlangsamt.