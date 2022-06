Geschichte der WMS Thun – Eine Schule – viele Standorte Nach 42 Jahren endet ein Kapitel Thuner Bildungsgeschichte: Die WMS, die aus der HMS heraus entstanden ist, schliesst ihre Türen für immer. Barbara Donski

Schülerinnen und Schüler der HMS mussten ab 1982 in einen Pavillon ausweichen, weil es im Gymnasium keinen Platz mehr hatte. Foto: Jürg Spori

Die Geschichte der Wirtschaftsmittelschule (WMS) Thun ist eine bewegte. So wechselte die Schule mehrfach den Standort, aber auch die Ausbildung entwickelte sich in all den Jahren. Gegründet wurde die damalige Handelsmittelschule (HMS) im Jahr 1980, weil der Bedarf an KV-Ausbildungsplätzen – insbesondere im Berner Oberland – nicht mehr allein durch die duale Bildung, sprich mit Lehrstellen, gedeckt werden konnte.