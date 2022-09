Gymnasium Interlaken – Eine Schule übt Demokratie Zum internationalen Tag der Demokratie übten die Schülerinnen und Schüler die politische Diskussion – auch mit Regierungsrat Christoph Ammann. Sibylle Hunziker

Demokratie im Gymnasium Interlaken: Regierungsrat Christoph Ammann diskutierte mit den Gymnasiastinnen Liza, Linda, Lea und Sara (von links) über Stimmrechtsalter 16. Foto: Sibylle Hunziker

Ja sage er selber in der kantonalen Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16, sagte Regierungsrat Christoph Ammann (SP), der Schülerinnen und Schülern im Gymnasium Interlaken zum internationalen Tag der Demokratie Red und Antwort stand. Jugendliche in diesem Alter seien zwar oft beeinflussbar und manchmal überhaupt nicht an Politik interessiert. «Aber das gilt auch für viele, die älter als 18 sind.»