93. Lauberhornrennen – Eine Schule auf Weltcup-Sportexkursion Anstatt Deutsch und Mathe gabs für die Kinder aus Lauterbrunnen und Wengen Ski alpin live: Sie machten während des Super-G-Rennens Stimmung auf der Zieltribüne. Christoph Buchs

Der Versuch eines Gesamtbilds – ganz alle Schülerinnen und Schüler aus Lauterbrunnen und Wengen liessen sich gegen Ende des Super-G-Rennens auf der Zieltribüne nicht gleichzeitig zusammentrommeln. Foto: Christoph Buchs

In einem lockeren Fussmarsch vom Schulhaus an ein alpines Ski-Weltcuprennen zu wandern, dieses Privileg haben freilich nicht alle Schülerinnen und Schüler. Die Wengener haben es. Zwei Kilometer Gehdistanz liegen zwischen dem Schulgebäude und dem Zielraum Innerwengen, zu bewältigen in einer guten halben Stunde.