Hans Rubi entziffert alte Dokumente – Eine schriftliche Reise in die Vergangenheit Hans Rubi aus Kienersrüti hat eine ungewöhnliche Begabung: Er kann alte Schriften entziffern und in lesbare Texte transkribieren. Irina Eftimie

Hans Rubi übersetzt in seiner Freizeit alte Schriften in lesbare Texte. Foto: Irina Eftimie

27. Februar, 1871, zwischen 4 und 5 Uhr morgens: In Kirchdorf steht die Kirche in Vollbrand. In ihr waren seit zwei Wochen 224 französische Soldaten der Bourbaki-Armee beziehungsweise «Armée de l’Est» untergebracht. Grund für den Brand war eine Unaufmerksamkeit der Soldaten und ein zu heiss gewordener Heizofen. Nur mithilfe der umliegenden Gemeinden konnten die Kirchdorfer den Brand löschen und den Kirchturm und die Turmuhr retten.

Auf diese Begebenheit stiess Alfred Meyes, Mitglied des Kirchgemeinderats Kirchdorf, zu der auch Uttigen und Kienersrüti gehören, bei seiner Recherche im Archiv der Gemeinde. Vor allem der Vorbericht zum Wiederaufbau der Kirche hat ihn interessiert. «Da mir die damalige Handschrift nicht geläufig war, suchte ich Hilfe und wurde in Kienersrüti fündig», sagt Meyes. Hans Rubi aus Kienersrüti hat die Übersetzung und Entzifferung von alten Schriften nämlich zu seinem leidenschaftlichen Hobby gemacht und arbeitet nun mit Alfred Meyes daran, möglichst viele Archivschriften zu entziffern und in eine lesbare Schrift zu übersetzen.