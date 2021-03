Leserreaktionen – «Eine schreiende Ungerechtigkeit» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Salär der BKW Geschäftsführerin Suzanne Thoma.

Der Lohn von BKW Geschäftsführerin Suzanne Thoma gibt in der Leserschaft zu reden. Foto: Daniel Rihs

Zu «Auch Kinder sollen häufiger zum Test antraben»

Im Frühling 2020 hat uns Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten vom Bundesamt für Gesundheit praktisch jeden Tag in stoischer Ruhe erklärt, dass das Tragen von Masken keinen Einfluss auf die Übertragbarkeit von Covid-19 hat. Heute müssen wir die Masken fast Tag und Nacht tragen. Im letzten Herbst, als die Ansteckungen wieder anstiegen, hat man uns erklärt, dass die Kinder nicht die Treiber der Pandemie seien. Obwohl ja Kinder auch nur Menschen sind und Menschen übertragen nun einfach Viren, auch Covid-19. Diese Informationspolitik verunsichert die Bürger und gibt den Coronaskeptikern nur neuen Auftrieb. Auch für unsere Demokratie ist es wichtig, dass die Bevölkerung ehrlich und sachlich informiert wird, auch wenn die Wahrheit nicht immer angenehm ist. Theodor Savoy, Ried bei Kerzers

Zu «Nur 38 Franken mehr Rente für ein Arbeitsjahr»

Aus welchem Bewusstsein werden eigentlich die Entscheide gefällt? Bei Sozialfragen aus einem Gefühl des Mangels und bei Wirtschaftsfragen aus einem Gefühl des Bewahrens? Damit sich eine Gesellschaft wandelt – und das ist nötig, bringen beide Haltungen überhaupt nichts. Mit dem Bewusstsein des Mangels bleibt die Armut weiterhin bestehen. Etwas Wichtiges geht dabei allerdings vergessen: Bei einer gerechten Verteilung wäre genug für alle da. Ruth Maurer, Thun

Zu «Der Bundesrat verschiebt den Frühling»

Es stellt sich nicht die Frage, ob ein Familientreffen mit zehn Personen gefährlicher ist als in einem Restaurant zu viert zu sitzen. Mit solchen Floskeln wird nur mehr Unmut gesät. Bundesrat Alain Berset hat es ausgedrückt, wieso es nun diese und keine anderen Lockerungen gibt. Ich habe vollstes Verständnis für diesen Entscheid – unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen. Und Perspektiven sind da – halt erst nach Ostern, sollte sich die Lage entspannen. Das Virus entwickelt sich nicht nach unseren Wünschen, wir können jedoch mit unserem Verhalten das Virus eindämmen. Nicht mit Polemisieren und Trübsal blasen, sondern mit Abstand halten und damit noch etwas geduldig und demütig zu sein, sehnlichst Gewünschtes zu unterlassen. In Syrien herrscht seit zehn Jahren Krieg – dort existieren keine Perspektiven! Heinz Nievergelt, Bätterkinden

Zu «Was bringt der Schweiz ein Impfpass?»

Sollte der Bundesrat beschliessen, Restaurants und andere Lokalitäten nur für geimpfte Personen zu öffnen, müsste er auch gewährleisten können, dass für alle, die geimpft werden wollen, auch genug Impfstoff zur Verfügung steht. Ansonsten ist das eine Ungerechtigkeit sondergleichen und Probleme sind vorprogrammiert. Und: wie sollen wir uns jetzt gratis testen lassen, wenn keine oder nicht genügend Tests zur Verfügung stehen? Anne Sollberger, Niederwangen

Zu «Statt Lockerungen gibts Alarmwerte»

Wieso wird mit den Impfungen nicht endlich vorwärts gemacht? Wieso sehen die Sturen unter den Risikogruppen nicht endlich ein, dass sie das öffentliche Leben durch ihre Verweigerungen gefährden oder noch mehr einschränken? Steckt da nicht Eifersucht zur heutigen modernen Zeit dahinter? Impfstoffe kann man immer wieder nachhaltig nachbessern. Geht es nicht zuerst einmal um den Schutz? Wer weiter denkt, der Körper repariert Vieles wieder. Wie kann unter Zeitdruck ein nachhaltiger Impfstoff entstehen? Nicht alles ist von Beginn an perfekt. Will die Risikogruppe wirklich, dass das öffentliche Leben für immer eingeschränkt bleibt? Das darf doch nicht wahr sein. Wer eingeschränkt leben will, darf das. Aber deswegen gleich andere Gesunde bestrafen? Zum Umdenken gibt’s noch einiges, hoffentlich auch in Zukunft. Martin Fischer, Worb

Zu «Der Fotofachhandel stirbt aus»

Mit der Schliessung des langjährigen Fotofachgeschäftes an der Bahnhofstrasse in Burgdorf geht Kultur und eine Art Service Public zu Ende. Ich bin sicher, dass es nicht nur mir so geht. Mit Service Public und Kultur meine ich zum Beispiel: Über all die Jahre konnte man nach der Solätte im Schaufenster die Fotos anschauen und aussuchen, die Nummern aufschreiben und anschliessend im Laden die Fotos bestellen und später abholen. Diese wurden anschliessend in das private Album oder in der Vereinschronik eingeklebt. Auch bei anderen Grossanlässen in Burgdorf konnte man auf den gleichen Service zählen. Vermissen werde ich auch die angenehme Ladenatmosphäre und die freundliche Bedienung und Beratung. Der Standort an der Bahnhofstrasse ist sensationell und wäre eine Herausforderung für ein grösseres Fotounternehmen. Das wäre für ein Unternehmen wie für die Kunden eine Bereicherung. Alfred Winkler, Burgdorf

Zu «BKW wird CEO-Lohn erhöhen auf über 2 Millionen»

Solche Saläre, wie jenes der BKW Geschäftsführerin Suzanne Thoma, sind pervers, ja menschenverachtend. Neid? Schwachsinn, das hat mit Neid absolut nichts zu tun, sondern mit Gerechtigkeit. Was hat sie denn ausserordentliches geleistet? Sie hat ihren Job gemacht und das offensichtlich gut. So what! Hunderttausende andere tun das tagtäglich auch. Sind die Tätigkeiten von engagierten Pflegepersonen, von Feuerwehrleuten, von Lehrpersonen und vielen anderen wirklich 40 mal weniger wert als die Arbeit von Frau Thoma? Ich empfinde das als eine schreiende Ungerechtigkeit. Arthur Beer, Ostermundigen