Smalltalk der Woche – Eine schön kaputte beste Freundin Ein «Grey’s Anatomy»-Star ist zurück und warum Sie besser keine Impfselfies machen sollten – die exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Tina Huber

Grosses Comeback

Sind trotz unterschiedlichem Charakter seit 30 Jahren beste Freundinnen: Tully (Katherine Heigl, links) und Kate (Sarah Chalke). Foto: Netflix

Applaus dafür, wie Katherine Heigl in der Netflix-Serie «Immer für dich da» die leicht kaputte, erfolgreiche Journalistin Tully spielt. An der Seite ihrer besten Freundin Kate (Sarah Chalke) kämpft sich der ehemalige Star aus «Grey’s Anatomy» in der neuen Serie durch die Widrigkeiten des mittleren Lebensalters – eine Geschichte um Frauenfreundschaft, Karriere und Familie.

Lust auf Sonne

Wenn die Reise an die Sonne nicht möglich ist, behelfen wir uns eben anders. Foto: PD

Sorgt gerade für das ultimative Gefühl von Sommer und Leichtigkeit: Das Duschmittel «Love Sunshine» von Nivea (ca. 3 Franken) riecht herrlich nach Sonnencreme.

Klein, aber oho

Gender Gap: Die Weibchen sind bei dieser Tierart einige wenige Millimeter grösser. Foto: Zoologische Staatssammlung München/Spektrum.de

Wir haben Sympathien für die Kleinen dieser Welt und sind deshalb total pro Nanochamäleon. Es ist 13,5 Millimeter lang und das kleinste Reptil der Erde. Forscher haben es in Madagaskar aufgespürt.

Für den klaren Kopf

Feierabend-Drink: Mit Tonic Water und Orangenschnitz schmeckt dieser alkoholfreie Martini wunderbar erfrischend. Foto: PD

Kürzlich entdeckt und für gut befunden: alkoholfreier Martini (ca. 13 Franken). Weil derzeit alles recht ist, was ein wenig Nightlife-Gefühl ins Haus bringt.

Neuer bester Freund

Dieses Ding wirkt Wunder gegen Verspannungen und sonstige homeofficebedingte Gebresten. Foto: PD

Nein, das ist kein geriatrischer Spazierstock. Sondern Mr. Trigger, der wundersame Massagehaken für geplagte Rücken und Nacken.

Heisses Teil

War in den Neunzigern schon mal hip: Kastige Winterjacke im Outdoor-Look. Foto: PD

Das Nuptse Jacket von North Face ist die begehrteste Daunenjacke unter Cool Kids wie Kendall Jenner und Kanye West – wir hirnen immer noch, weshalb.

Besser in der Büchse

Eine kürzliche Einschätzung ergab, dass Coca-Cola zu den Firmen mit dem grössten Plastikverschleiss weltweit gehört. Foto: PD

Coca-Cola tüftelt an Flaschen aus Papier. Sie sollen umweltfreundlicher sein als Plastik. Ein Grund mehr, Cola ausschliesslich in Dosen zu trinken.

Lassen Sie's

Keine gute Idee: Selbstporträt beim Impftermin. Foto: Keystone

Selfies nerven. Immer und überall. Ja, auch wenn Sie sich gerade haben impfen lassen und sehr stolz darauf sind.