Thun: Feministischer Postenlauf – Eine Schnitzeljagd zum Mitmachen und Nachdenken An 33 öffentlich zugänglichen Posten in der Region Thun wird das Thema Gleichberechtigung aus diversen Blickwinkeln beleuchtet. Wir haben den Postenlauf getestet. Christine Megert

Bücher zum Thema Feminismus und Frausein bilden ebenfalls einen Posten. Foto: Christine Megert

Der Kräutergarten für die Frauengesundheit liegt mitten im Areal des Solawi Erlengut in Steffisburg. Die Pflanzen sind fein säuberlich mit Schildern zu Name und Wirkung beschriftet. Immer wieder erstaunlich, was mit bekannten Pflanzen wie Schafgarbe oder Brennnessel alles gemacht werden kann. Der Kräutergarten ist eine von 33 öffentlich zugänglichen Stationen des feministischen Postenlaufs in der Region Thun. Die Tour ist am Montag lanciert worden und kann noch bis zum 27. Juni begangen werden (vgl. auch Info-Box).

Worum geht es? Infos einblenden Das Feministische Kollektiv Thun–BeO feiert mit dem Postenlauf 230 Jahre Erklärung Recht der Frau und Bürgerin, 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, 40 Jahre Gleichstellung von Frau und Mann in der Schweizer Bundesverfassung, 30 Jahre Frauenstreik 1991 und 2 Jahre Frauen*streik 2019. (cme)