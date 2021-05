Sportliches Bauvorhaben – Eine Rundstrecke für alle Hinter dem Forum Sumiswald soll ein Pumptrack gebaut werden. Er soll bereits im Sommer eröffnet werden – und ist nicht nur für Biker gedacht. Jacqueline Graber

Kleine Hölzer signalisieren den Standort. Initiant der Anlage ist Marco Della Ducata. Foto: Marcel Bieri

Marco Della Ducata kommt so richtig in Fahrt, wenn er vom geplanten Pumptrack spricht. «Die Wellen und Steilwände sind so angeordnet, dass gute Biker ordentlich pumpen können.» Damit meint er, dass das Fahrrad durch pumpende Bewegungen beschleunigt wird und so der Fahrer Runde um Runde drehen kann, ohne in die Pedale treten zu müssen. Das bedarf jedoch einiges an Übung.

Della Ducata ist Mitglied des Vereins Sportland Sumiswald. Dieser möchte beim Forum Sumiswald einen Pumptrack realisieren. Eigens dafür hat Della Ducata mit anderen Bikerfreunden die IG Pumptrack gegründet.