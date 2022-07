Kult-Plattenspieler – Eine runde Sache Nichts hat die Musikbranche und DJ-Kultur so verändert wie der Plattenspieler SL-1200 von Technics. Nun wird das Gerät 50 Jahre alt. Höchste Zeit für eine Würdigung. Jan Kedves

Bloss Audiogerät oder schon Musikinstrument? DJ Monika Kruse in den Nullerjahren hinter zwei Technics-Plattenspielern. Foto: imago stock

Start-Stop. 33-45. Plus 8, minus 8. Mehr Informationen braucht es nicht, um die Euphorie wachzurufen, die sich in den Leib geschrieben hat, wenn man schon mal nonstop zum Sound gemixter, gescratchter oder hart gecutteter Platten getanzt hat: Wie das Ineinander- und Auseinanderlaufen der Beats von den Plattentellern die Sinne überflutet und die Synapsen aufreisst. Wie der Mix einen plötzlich die gesamte Welt verstehen lässt (für den Moment jedenfalls) und wie es den DJ zum gottgleichen Glücksgenerator macht.



Im Zeitalter des Digitalen darf deswegen gefeiert werden, wenn das Gerät, das all dies – die DJ-Kultur, die Rave-Revolution, zuvor sogar die gesamte musikalische Grundlage für Hip-Hop – ermöglicht hat, jetzt Geburtstag feiert. Der Plattenspieler Technics SL-1200 wird 50 Jahre alt, der 1979 von dem nachgeschobenen Update, dem SL-1200MK2, abgelöst wurde.