Geflüchtet aus Sri Lanka – «Eine Rückkehr ist für uns keine Option» Seit gut zwei Monaten lebt die Familie von Thirunavukkarasu Nesakumar im neuen Rückkehrzentrum in Enggistein. Deborah Balmer

Thanusika und Thirunavukkarasu Nesakumar und ihre Kinder haben einen Umzug von Biel nach Enggistein in der Gemeinde Worb hinter sich. Foto: Bieler Tagblatt



Sie besitzen praktisch nichts, neue Kinderkleider gibt es nur an Geburtstagen, die Familie lebt in einem einzigen Zimmer. Es ist ein bescheidenes Leben. Und trotzdem sind sie grosszügig und bieten dem Besuch als Erstes einen Tee aus der Heimat an: einen Chai mit Kardamom, Koriander und Curry. Dazu werden Kekse und ein Zuckerschälchen mit einem fein verzierten Löffel serviert.