Gastro-Kritik Füürgässli in Thun – Eine Reise in die Vergangenheit – und Zukunft Im Füürgässli am Thuner Mühleplatz hat ein Wirtepaar übernommen. Die Einkehrer haben ihr Feuer entdeckt. Claudia Salzmann

Kleine Küche, kleines Lokal, kleines Team – ein Blick ins Herzstück des Restaurants Füürgässli. Fotos: Claudia Salzmann

An diesem Spätsommerabend ist gerade mal ein Tisch frei, der zum Glück auf unseren Namen reserviert ist. Die Gäste im Restaurant Füürgässli in Thun sitzen wie Touristen aufgereiht an kleinen Rundtischen und blicken genüsslich auf die Aare, die neben uns vorbeirauscht. Nach Rausch klingt es auch vom gastronomisch dicht erschlossenen Mühleplatz her.