SCB-Captain Simon Moser – Eine Reise in die Vergangenheit Bern gegen Nashville war für den Stürmer eine spezielle Affiche. Genauso wie für einen früheren Top-Ausländer des SCB. Adrian Ruch

Trikot-Tausch der Captains vor dem Spiel: Nashvilles Roman Josi (links) und Berns Simon Moser sind gute alte Bekannte. Foto: Raphael Moser

Welcher Ausländer hat am meisten Tore für den SC Bern geschossen? Die korrekte Antwort dürften nicht allzu viele SCB-Fans auf Anhieb geben können. Selbst Sébastien Bordeleau wusste nichts von seinem Platz in den SCB-Annalen. 142-mal traf er zwischen 2002 und 2009 für die Mutzen ins Netz, damit ist er die Nummer 6 in der ewigen SCB-Torschützenliste. Für das Spiel der Global Series Challenge ist der Frankokanadier wieder einmal nach Bern zurückgekehrt. «Ich fühle mich jedes Mal sofort daheim!», sagt er und ergänzt, er habe hier zehn Jahre lang gelebt, so lange wie sonst nirgends.