Neues Pfarrpaar in Langenthal – Eine reformierte Kirche im Umbruch Mit Hanna und Timo Rucks soll die Kirchgemeinde moderner werden. Das Ehepaar besetzten aber nur eine der zwei freien Pfarrstellen. Melissa Burkhard

Hier in der Kirche Geissberg, wird das Ehepaar Rucks künftig predigen. Foto: Marcel Bieri

Es herrscht Umbruchstimmung in der reformierten Kirchgemeinde Langenthal. Gleich zwei langjährige Pfarrerinnen haben die Gemeinde in diesem Jahr verlassen. Sabine Müller Jahn, die nach beinahe 20 Jahren im November ihre neue Stelle an der Nydeggkirche in Bern antritt, und Livia Karpati, die künftig in Utzenstorf predigt.

Eine der Stellen konnte nun besetzt werden und zwar mit gleich zwei Personen: Das Ehepaar Hanna und Timo Rucks, das derzeit im deutschen Harpstedt bei Bremen tätig ist, wechselt zum 1. Februar 2022 nach Langenthal. Mit seinen vier Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren wird das Paar ins Pfarrhaus ziehen, das bis dahin renoviert wird.