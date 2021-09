Gemeindepräsidium Steffisburg - Eine Qual-Wahl?

Eines scheint vor den Wahlen in Steffisburg klar: Die Kirche dürfte im Dorf bleiben. Foto: Christoph Gerber

Drei Männer, alle im mittleren Alter, alle mit Polit-Erfahrung, alle aus dem Mitte-rechts-Lager – wobei der aus der rechtesten Partei eher dem linken Parteiflügel zuzuordnen ist: Nein, die Steffisburgerinnen und Steffsburger haben es nicht einfach, wenn sie Unterschiede zwischen den drei Kandidaten finden wollen, die sich für das Amt des Gemeindepräsidenten bewerben.

Zunächst fällt auf, dass es keine Partei geschafft hat, eine Frau für eine Kandidatur zu motivieren. In einer Gemeinde, in er lange Jahre eine SP-Frau mit den Finanzen ein Schlüsseldepartement geführt hat, in der heute eine SP-Frau dem Sicherheitsdepartement vorsteht und in der einst eine Frau das grösste Unglück in der Ortsgeschichte managen musste, als bei einer Explosion an der Erlenstrasse 3 Personen ums Leben kamen. Offensichtlich reicht es nicht, einzelne starke Frauenfiguren zu haben, um eine nächste Generation für den Kampf um noch höhere Meriten zu begeistern. Das ist traurig.