Königliches Drama in Dubai – Eine Prinzessin auf der Flucht vor ihrem Vater Ihr Vater trachte ihr nach dem Leben, sagt Prinzessin Latifa bint al-Maktoum. Sie flieht vor dem Scheich von Dubai übers offene Meer. Das Protokoll der glücklosen Flucht zeigt, wie der propere Wüstenstaat wirklich tickt. Frederik Obermaier , Bastian Obermayer

Ein undatiertes Handout-Foto, das von der Free Latifa Campaign zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Prinzessin Latifa bint al-Maktoum, Tochter von Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ausgegeben am 19. Februar 2021. Foto: Keystone

Das Video nehme sie für den Notfall auf, sagt die Prinzessin. Für den Fall, dass sie es nicht schaffe. Für den Fall, dass sie umgebracht werde. «Es soll nicht umsonst gewesen sein», spricht Latifa bint al-Maktoum in die Kamera. Ihre Stimme ist ruhig, aber ihre Augen zucken nervös. Ihr Vater, der Scheich, habe ihre Schwester entführt, sie selbst habe er gefoltert. «Um seinen Ruf zu schützen, würde er töten», sagt die junge Frau. Deswegen werde sie nun fliehen. «Dies könnte das letzte Video von mir sein.»

Wenige Tage nach der Videoaufzeichnung, am 24. Februar 2018, verlässt Latifa bint al-Maktoum den Palast, in dem sie damals mit ihrer Familie lebt. Ein Fahrer bringt sie in die Innenstadt von Dubai City, dorthin, wo die weltbekannten Wolkenkratzer stehen. Es ist die Kulisse einer Metropole, die jährlich Millionen Touristen anlockt. Für manche ist dieses Manhattan der Wüste ein Sehnsuchtsort. Für viele ist es ein Gefängnis. Sie wollen nichts wie weg von hier.