Gastrokritik «Eingekehrt» – Eine pompöse Pizzeria anstelle der nüchternen Kantine Monatelang wurde gebaut, Anfang November hat die Pizzeria Celina am Berner Nordring doch noch geöffnet. Das Warten hat sich gelohnt. Anna Tschannen

Säulen, Kronleuchter und goldene Stuckaturen: Die Pizzeria Celina wurde aufwendig dekoriert. Fotos: ats

So richtig haben wir nicht mehr daran geglaubt, dass die Pizzeria Celina am Berner Nordring, gleich gegenüber der Redak­tion, irgendwann noch mal aufmachen würde. Seit Mai bereits war die ehemalige Kantine der Postfinance mit dem neuen ­Namen angeschrieben. Anfang November wars dann aber doch so weit, und das jüngste Lokal des Gastronomen Isni Jemini öffnete seine Türen.

Wir waren neugierig, wie die Kantine nun aussehen würde. Und entsprechend beeindruckt: Die funktionale Einrichtung ist verschwunden, stattdessen erwartet einen ein üppiges Ambiente mit Säulen, Stuckaturen an der Decke und Steinplatten an den Wänden. Tür und Fenster ins Nirgendwo inklusive. Zudem wurde ein grosser Wintergarten angebaut, und ein mächtiger Pizzaofen steht ungefähr da, wo früher das Salatbuffet zu finden war.