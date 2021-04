Ausflugstipp – Eine phänomenale Aussicht lockt auf den Dentenberg Eine Wanderung über den Dentenberg treibt beim Aufstieg den Puls nach oben. Belohnt wird man mit einem einmaligen Alpenpanorama. Urs Wüthrich

Spektakuläre Aussicht: Die Wanderung auf den Dentenberg wird mit einer tollen Aussicht auf das Alpenpanorama belohnt. Foto: Iris Andermatt

Viele Wege führen auf den östlich von Bern gelegenen Dentenberg. Ausgangspunkt für unsere Wanderung ist Boll-Utzigen. Das hat zwei Gründe: Erstens ist der Aufstieg von hier aus weniger steil als von Rüfenacht her. Zweitens ist der Anmarsch angenehmer als etwa von Worb aus, wo der erste Teil etwas langweilig über asphaltierte Strassen führt.

20 Minuten dauert die Fahrt mit der S7 der RBS von Bern Hauptbahnhof bis Boll-Utzigen. Der neue Bahnhof wurde im Oktober 2020 in Betrieb genommen – und man staunt. Zwei 130 Meter lange Perrons mit einer geschwungenen Holzkonstruktion als Perrondach. Nach einem kaum fünfminütigen Fussmarsch (in entgegengesetzer Richtung der Zugeinfahrt) erreicht man den Wanderweg, der sanft über grüne Wiesen und Brückchen über Lindentalbechli und Worble Richtung Dentenberg führt. Im Rücken ragt der Bantiger keck in den Himmel, linker Hand in der Ferne dominiert das Schreckhorn. Bald ist das Gehöft Wiler (556 m ü. M.) erreicht, wo Pferde auf einer Koppel weiden.