Küchenbrand in Thun – Eine Person verletzt Am Freitagmittag ist es in Thun in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen. Eine Person wurde verletzt. pd

In Thun forderte ein Küchenbrand (Bild: Löschen eines Küchenbrands anlässlich einer Übung) eine Verletzte. Archiv BZ

Kurz vor 12.50 Uhr sei die Meldung zu einem Küchenbrand an der Kasernenstrasse in Thun eingegangen, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag mit. Das Feuer konnte von den anwesenden Personen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Personen in der Wohnung. Eine Frau wurde verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die zweite Person blieb unverletzt. Die Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ist aufgrund der starken Rauchentwicklung vorübergehend unbewohnbar. Für die Bewohner konnte eine private Unterkunft organisiert werden. Im Einsatz standen 21 Angehörige der Feuerwehr Thun und die Kantonspolizei Bern. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Pfanne mit Öl in Brand geraten. Weitere offene Fragen, insbesondere auch diejenige nach dem Höhe des Sachschadens, sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.