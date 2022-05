Feuerwehr konnte nicht ins Gebäude – Eine Person stirbt bei Hausbrand in Mittel­häusern Am Samstag ist in Mittelhäusern eine Person bei einem Brand ums Leben gekommen. Sie konnte sich nicht aus dem Bauernhaus retten, das komplett niederbrannte.



Am frühen Samstagmorgen kurz vor 5.20 wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand an der Grossgschneitstrasse in Mittelhäusern (Gemeinde Köniz) gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Bauernhaus in Vollbrand. Ein Mann hatte sich bereits selbständig ins Freie retten können. Wegen eingeatmeter Rauchgase musste er ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei in einer Mitteilung vom Samstag schreibt, stellte sich heraus, dass sich noch eine weitere Person im Gebäude befindet. Die Einsatzkräfte konnten jedoch das vollständig in Flammen stehende Haus

nicht betreten. Gegen 7 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen.

Nach weiteren aufwendigen Lösch- und Sicherungsarbeiten wurde im Innern des Gebäudes

eine leblose Person aufgefunden. Es konnte jedoch nur noch deren Tod festgestellt werden. Zur Identität der bestehen Hinweise, eine formelle Identifikation steht noch aus.

5 Mutterschafe mit Jungtieren sterben

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, konnten mehrere Schafe rechtzeitig von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, mindestens fünf Mutterschafe mit Jungtieren kamen jedoch beim Brand ums Leben. Das

Bauernhaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es wurde eine Brandwache gestellt.

Während des Einsatzes mussten die umliegenden Strassen komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wurden Ermittlungen zur Brandursache, zur Schadenhöhe sowie zur Todesursache aufgenommen.

sih/pkb

