Feuerwehreinsatz in Bern – Eine Person nach Küchenbrand im Spital Am Freitagmittag brannte in einem Mehrfamilienhaus an der Könizstrasse in Bern eine Küche. Eine Person wurde ins Spital gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatte.

Die Wohnung an der Könizstrasse, in der am Freitagmittag die Küche brannte, ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Foto: zvg

In einem Mehrfamilienhaus an der Berner Könizstrasse ist am späteren Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Bern löschte den Küchenbrand rasch. Die Person, welche sich bei Brandausbruch in der Wohnung befand, musste ins Spital eingeliefert werden.

Wie Schutz und Rettung Bern mitteilte, hatte diese Person Rauch eingeatmet. Die Sanitätspolizei brachte sie ins Spital. Um die Räumlichkeiten rauchfrei zu machen, setzte die Berner Feuerwehr Hochleistungslüfter ein.

Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar.

