Nach Ja zum Verhüllungsverbot – «Eine offene Willkommenskultur sieht anders aus» Auf dem Bödeli fand das Verhüllungsverbot keine Mehrheit. Entsprechend unzufrieden sind Touristiker mit der Annahme der Initiative. Nik Sarbach

Arabische Touristinnen flanieren durch Interlaken. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

In der Schweiz ist es künftig grundsätzlich verboten, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu verschleiern. 51,2 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich für das Volksbegehren aus. Im Berner Oberland war die Zustimmung in den meisten Gemeinden deutlich höher. Doch es gab auch neun Gemeinden, in denen die Initiative abgelehnt wurde, darunter Interlaken, Unterseen und Matten.

Das dürfte kein Zufall sein: Auf dem Bödeli sind jeweils verhältnismässig viele – oft gut betuchte – Feriengäste aus arabischen Ländern zu Besuch – und damit teils auch Frauen, die sich in der Öffentlichkeit verschleiern. Touristikerinnen und Touristiker hatten sich im Vorfeld denn auch gegen das Verbot ausgesprochen, weil sie um den Ruf der Schweiz als offenes Reiseland fürchteten.

«Denkbar schlechtester Zeitpunkt»

Entsprechend wenig Freude über den Ausgang der Abstimmung zeigt etwa Daniel Sulzer, Direktor der Tourismusorganisation Interlaken: «Eine offene Willkommenskultur sieht anders aus», sagt er. Das Resultat gelte es aber zu akzeptieren.

«Jetzt ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um solche Signale zu senden.» Bernard Müller, Präsident Hotelierverein Interlaken

Ähnlich äussert sich Bernard Müller, Präsident des Hoteliervereins Interlaken: «Gerade jetzt ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um solche Signale zu senden, wo wir darauf zählen, nach der Pandemie wieder als beliebtes Reiseziel zu gelten.» Er hoffe, «dass keine allzu negativen Signale der Destination Schweiz verursacht wurden».

Auch der Interlakner Gemeindepräsident Philippe Ritschard zeigt sich enttäuscht vom Ausgang der Abstimmung: «Dass es knapp würde, hatte sich ja abgezeichnet. Ich hatte aber gehofft, dass es – wenn schon – andersrum knapp würde», sagt er. Zugleich sei er froh, dass sich mit Unterseen und Matten auch zwei Nachbargemeinden gegen das Verbot ausgesprochen hätten.

Keine Angst vor Einbruch

Dass die Nachfrage aus dem arabischen Raum nun einbricht, glauben die Angefragten indes nicht. Obwohl die Zahl der Gäste aus dem arabischen Raum bis 2019 stetig angestiegen war – auf einen Anteil von damals 8,6 Prozent –, seien immer weniger Frauen darunter gewesen, die sich draussen verschleiert hätten, sind sie sich einig. «Hier hat bereits eine gewisse Anpassung stattgefunden», sagt Ritschard.

«Von uns aus ändert sich nicht viel: Arabische Gäste sind und bleiben in Interlaken ebenso willkommen wie alle andern auch.» Daniel Sulzer, Direktor Tourismusorganisation Interlaken

Hinzu kommt ein anderer Punkt, wie Daniel Sulzer festhält: «Die Erfahrungen aus Österreich, dem Tessin oder St. Gallen zeigen, dass Verhüllungsverbote keine grossen Auswirkungen auf die Nachfrage haben.» In den Golfstaaten sei die Nachricht über die Abstimmung in der Schweiz denn auch kaum zur Kenntnis genommen worden.

Dazu Philippe Ritschard: «Im Moment kommen die Gäste wegen Corona ohnehin nicht. Allfällige Auswirkungen werden wir also so oder so nicht sofort spüren.» Und Daniel Sulzer hält fest: «Von uns aus ändert sich nicht viel: Arabische Gäste sind und bleiben in Interlaken ebenso willkommen wie alle andern auch.»