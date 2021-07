Neuer Laden in Adelboden – Eine Oase mitten im Dorf Die BärgOase ist Galerie, Laden und Atelier in einem. Inhaberin Jolanda Henzmann will damit Kunstschaffenden aus der Region eine Plattform bieten.

Die Künstlerin Jolanda Henzmann hat in Adelboden die BärgOase eröffnet. Foto: PD

An der Dorfstrasse 54 in Adelboden hat die Kunstschaffende Jolanda Henzmann die BärgOase eröffnet. Im Lokal befinden sich eine Galerie, in der Künstlerinnen und Künstler aus der Region abwechselnd ihre Bilder ausstellen, ein offenes Malatelier und ein Laden «für einzigartig schöne und heimische Werke», wie einem Pressetext zu entnehmen ist.

Aktuell stellt in der Galerie BärgOase Karin Frank, Kunstmalerin aus Bern, Originalwerke mit

Fokus auf abstrakte, expressive Malerei zum Verkauf aus. Von Karin Frank liess sich Jolanda Henzmann für die Schwemmtechnik begeistern. Zuvor hatte sie in verschiedenen Malkursen in der Provence und in der Schweiz ihre Liebe zu den natürlichen Materialien entdeckt. «In der Verbindung mit Acrylfarbe, Wasser und Materialien wie Sand, Kohle und Asche entsteht ein kreativer Prozess auf der Leinwand», steht im Communiqué weiter.

Im offenen Malatelier finden Menschen zu ihrer eigenen Kreativität. Mit ihren Lieblingsfarben, mit geschöpftem Sand aus dem Bergbach oder mit Kohle von der Feuerstelle kreieren sie in Begleitung von Jolanda Henzmann ihr einzigartiges Kunstwerk auf die Leinwand. Im Laden mit heimischen Werken sind auch Unikate zu finden, die von Künstlerinnen extra für die BärgOase entwickelt wurden.

