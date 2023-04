Aufgefallen bei Servette - YB – Eine Niederlage, die in der YB-Kabine Fragen aufwirft Ein YB-Stürmer trifft und jubelt nicht, ein anderer sitzt trotz Topform erst auf der Bank. Das und Weiteres gab bei der Niederlage in Genf zu reden. Dominic Wuillemin

Ein Tor ohne Jubel: Jean-Pierre Nsame erzielt gegen seine alte Liebe Servette das 1:0 für YB. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Nsame schreibt Geschichte

Jean-Pierre Nsame hebt fast entschuldigend seine Hände. Soeben hat der YB-Stürmer gegen seinen früheren Club Servette nach Flanke von Lewin Blum per Kopfball das 1:0 erzielt (25.). Für den 29-Jährigen ist es ein ganz besonderes Tor: Er, der 2017 aus der Challenge League als Backup von Guillaume Hoarau aus Genf nach Bern gekommen war, steht nun bei 119 Treffern für die Young Boys. In der 125-jährigen Vereinshistorie haben nur Geni Meier (313) und Ernst Wechselberger (151) mehr erzielt. Seinen alten Copain Hoarau, der bis 2020 in sechs Jahren in Bern 118-mal traf, hat Nsame hinter sich gelassen. Das hätte einen Jubel verdient – trotz Zuneigung für Servette.