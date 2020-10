Politik in Attiswil – Eine Neue wird direkt Gemeindepräsidentin Iris Zumstein-Biedermann wurde am Sonntag in den Gemeinderat gewählt. Wegen der vielen Stimmen soll sie auch das Präsidium übernehmen.

Iris Zumstein-Biedermann, Jahrgang 1976, wird erste Präsidentin der Gemeinde Attiswil. Foto: PD

In Attiswil gab es noch nie eine Gemeindepräsidentin. Das ändert sich nun: Die parteilose Iris Zumstein-Biedermann wurde von der SVP für das Amt nominiert. Der Grund: Sie hat am Wahlsonntag am meisten Stimmen geholt.

Für den SVP-Präsidenten von Attiswil, Daniel Zumstein, ist es nicht selbstverständlich, dass sie als Neue den Mut dafür aufbringt. Und ihn störe auch nicht, dass sie – wie ihr ebenfalls parteiloser Vorgänger Gaudenz Schütz – kein SVP-Mitglied ist: «Sie ist klar bürgerlich gesinnt.» Vielmehr würden sich die Herren im Gemeinderat auf eine Chefin freuen. Viele Dorfbewohnerinnen und -bewohner hätten ihr nach der Wahl gratuliert und gefragt: «Gell, du machst auch gleich Präsidentin?»