Pläne am Bahnhof Thun – Eine neue Velostation über der Frutigenstrasse? Das Milchbrüggli in Thun ist am Ende seiner Lebensdauer. Jetzt gibt es Ideen, dort gleich noch Veloparkplätze zu erstellen. Die Stadt sieht darin eine Chance. Michael Gurtner

Das Milchbrüggli über die Frutigenstrasse beim Bahnhof Thun muss bald saniert oder ersetzt werden. In der Lücke zwischen Brücke und Unterführung (links) könnte dereinst eine Veloparkieranlage eingebaut werden. Foto: Michael Gurtner

Seit Monaten ist der nördliche Teil des Thuner Bahnhofs eine grosse Baustelle: Parallel zur Frutigenstrasse entsteht eine neue Fussgängerunterführung (wir berichteten). Ein Beobachtungsposten für Interessierte an den Bauarbeiten ist das Milchbrüggli, welches das Bahnhofareal mit dem Molkereiweg verbindet. Nun zeigt sich, dass das Brüggli in absehbarer Zukunft selber zur Baustelle wird. «Es ist ziemlich am Ende seiner Lebensdauer», sagt Martin Meier, Mediensprecher der SBB. Es gebe in den nächsten Jahren nur zwei Optionen für den Übergang, der 2009 schon mal mit einer Metallkonstruktion verstärkt worden sei: Sanierung oder Ersatz. Genaue Angaben zum Zeitplan oder zu möglichen Kosten kann Meier derzeit noch nicht machen: «Vieles ist noch offen. Die Abklärungen werden jetzt getroffen.»