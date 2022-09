Sprayer in Burgdorf – Eine neue Mauer für legale Graffiti Seit zwei Monaten sind Graffiti in verschiedenen Unterführungen von der Stadt erwünscht. Das kommt mancherorts gut an und sorgt andernorts für dicke Luft. Regina Schneeberger Beat Mathys (Foto)

Neu auch am Wassermattweg: In Burgdorf sind Graffiti-Sprayer legal unterwegs. Foto: Beat Mathys

Wer in einer Unterführung mit der Spraydose hantiert, tut meist etwas Illegales. Nicht so in Burgdorf. Seit zwei Monaten ist hier das Graffiti-Sprayen erwünscht. Natürlich nicht überall. Sondern an vier von der Stadt auserwählten Orten: an den Wänden der Unterführungen Nassi, Bahnhof Oberburg , Gyrischachen und an der Stützmauer Wassermattweg.