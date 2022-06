Logitech Master MX 3S im Test – Eine neue Lieblingsmaus – nach über 10 Jahren Unser Autor hat seinen Redaktionsarbeitsplatz umgebaut und schickt die alte Maus in Rente. Denn eine würdige Nachfolgerin ist gefunden. Rafael Zeier

Optisch unverändert, aber akustisch in einer ganz neuen Liga: Die MX 3S von Logitech. Fotos: Rafael Zeier

Hätte ich 2009 schon gewusst, dass ich diese Maus auch über zehn Jahre später noch nutze, hätte ich mit dem Kauf wohl nicht so lange gezögert und Preisvergleiche studiert. Ja, die MX1100 von Logitech ist eines der ältesten Produkte, die ich immer noch im Einsatz habe.

Abgesehen von der Corona-Pause, in der die Maus auf der Redaktion vergebens auf mich wartete, ist das gute Stück regelmässig im Einsatz. Und funktioniert immer noch so gut wie am ersten Tag. Selbst der Akku, den man leicht austauschen könnte, hat noch nicht schlappgemacht.

Abgenutzt, aber immer noch voll einsatzbereit: Die MX1100. Das alte und ziemlich abgewetzte Logitech-Logo verrät das Alter der Maus. Sehr löblich: Der Akku ist leicht austauschbar. Nötig war das aber bis heute nie. 1 / 4

In all den Jahren habe ich immer wieder neue MX-Mäuse von Logitech getestet. Sie waren immer etwas besser, aber ich blieb bei meiner 1100er. Sie war einfach gut genug. Und alle Verbesserungen zu evolutionär. Bis jetzt.

Seit rund einem Monat nutze ich die neuste MX-Maus, die 3S von Logitech. Ich bin so begeistert davon, dass ich sie überallhin mitnehme. Auf die Redaktion, in mein Privatbüro und nach Hause. Was macht die neuste MX so speziell?

Eine unscheinbare oder eher unhörbare Neuerung: Die Tasten klicken nicht mehr. Logitech bietet diese leisen Tasten schon lange in günstigeren Modellen an. Doch die Topmäuse klickten munter weiter. Nun endlich gibt es Logitechs beste Maus (für Rechtshänder) auch ohne nerviges Geklicke.

Das Geklicke kommt zurück Infos einblenden Einmal mit und einmal ohne Zahlenblock: Die neuen mechanischen Tastaturen von Logitech. Logitech hat parallel zur leisen Maus auch neue Tastaturen der MX-Reihe vorgestellt. Diese gibt es neu nun auch mit mechanischen Tasten oder genauer mechanischen Switches. Solche Tastaturen erleben gerade eine Renaissance und einen Hype. Fans diskutieren in Foren über die richtigen Switches und basteln sich eigene Modelle zusammen. Da wollte Logitech offensichtlich nicht nur zuschauen und hat mit der MX Keys Mechanical nun auch solche Modelle im Angebot. Doch anders als die Uhr klappern diese Tastaturen nun wieder wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Man ist gut beraten, solche Tastaturen nicht an Büronachbarinnen oder -nachbarn zu verschenken. Aber wer bislang bei Logitechs sehr guten MX-Tastaturen das Geklapper und den knackigeren Druckpunkt vermisst hat, wird daran viel Freude haben. Anders als im Ausland gibt es in der Schweiz aber nur eine Variante. In Deutschland und den USA kann man zwischen drei verschiedenen Switch-Varianten (laut, normal, leise) wählen. Bei uns gibt es nur die «leise» Variante. Aber auch sie ist deutlich lauter als Laptop-Tastaturen. (zei)

Leise Maustasten sind im Grossraumbüro ein Segen für die Kolleginnen und Kollegen. Aber auch wenn man Podcasts aufzeichnet oder Videos filmt, ist eine leise Maus Pflicht. Ansonsten ist die MX 3S grossartig wie eh und je: Sie hat viele Knöpfe, ein grossartiges Drehrad, reichlich Akku-Ausdauer, Bluetooth und ein elegantes Design. Man kann auch weiterhin leicht zwischen drei Geräten hin und her wechseln.

Der einzige Nachteil: Es gibt die Maus nur für Rechtshänder.

Fazit: Erstaunlich, was für ein Unterschied die leiseren Tasten im Alltag machen. Hat man sich nach zwei bis drei Tagen daran gewöhnt, möchte man nicht mehr zurückwechseln. Und ja, ich werde allein dafür meine MX1100 in Rente schicken.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

