SC Bern demonstriert Einheit – Eine neue Kollektion gegen fremde Logos in der SCB-Garderobe Wie integriert man 13 neue Spieler? Auch, indem man sie zur Begrüssung beschenkt. Zu diesem Zweck kreierten Ramon Untersander und seine Mitspieler eine Kollektion. Angelo Rocchinotti

Nationalspieler Ramon Untersander ist seit Jahren eine wichtige Teamstütze. Foto: Martin Meienberger (freshfocus)

Montagmorgen in der Postfinance-Arena. Johan Lundskog leitet eines der letzten Trainings vor dem Saisonstart am Freitag gegen Meister Zug. Alle wirken hochkonzentriert, auch wenn zwischendurch geflachst wird. Die Stimmung? Ein Mix aus Vorfreude und Anspannung. Nichts erinnert mehr an die vergangene, verkorkste Spielzeit, als Bern nicht einmal das Pre-Playoff erreichte. Dafür sorgen auch die vielen neuen Gesichter.