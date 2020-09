Tageselternverein baut aus – Eine neue Kita für Langnau Der Verein Tagesfamilien Emme Plus will eine Kindertagesstätte eröffnen. Grund dafür sind auch die Betreuungsgutscheine. Regina Schneeberger

Am Verladeplatz in Langnau gibt es bald eine Kita. Symbolbild: Getty Images

Zwei Kindertagesstätten hat es heute in Langnau: die Kita Schnäggehüsli und das Kinderhaus Langnau. Nun wird es bald eine dritte geben. Kita Emme Plus wird sie heissen. Dieser Name dürfte einigen bekannt vorkommen. Der Verein Tagesfamilien Emme Plus ist in der Region verankert, vermittelt Plätze in rund 70 Tagesfamilien im oberen und mittleren Emmental.