Die jetzt aufgegebene Mutthornhütte ist bereits die zweite solche – sie wurde vor 70 Jahren erbaut. Ihre im Jahre 1895 erbaute Vorgängerin stand wenige Meter weiter draussen auf der Felsnase. 1980 wurde die heutige Hütte der SAC-Sektion Weissenstein auf den heutigen Stand ausgebaut. Die Mutthornhütte ist ab Stechelberg in einer etwa siebenstündigen Bergtour erreichbar; vom Kiental her sind es rund acht Stunden, vom Gasterntal etwa sechs. Die Hütte ist von allen Seiten her nur über Gletscher erreichbar. Die Mutthornhütte gilt als Ausgangspunkt für die Besteigung folgender Berggipfel: Mutthorn, Petersgrat, Lauterbrunner Wetterhorn, Tschingelhorn, Morgenhorn und Lauterbrunner Breithorn.

Bereits über 115 Jahre lang ist die Familie Brunner-Gertsch mit der Mutthornhütte eng verbunden. So war auch die heute 87-jährige Erna, die Mutter von Toni Brunner, mit ihren Eltern in ihrer Kindheit jeden Sommer da oben. Doch schon 12 Jahre nach dem Bau der Hütte war Fritz Gertsch – Ernas Grossvater – anno 1997 der allererste Hüttenwart. 36 Jahre später übernahm sein Sohn Fritz, 21 Jahre später dessen Sohn Fritz – Ernas Bruder. Vier Jahre später übernahmen Erna und ihr Ehemann Heinz die Mutthornhütte und blieben für 36 Jahre. Seit 2004 bewartet Toni (59) mit seiner Gattin Erika (56) die Hütte. Auch ihre Kinder Toni junior (27) und Anita (32) verbrachten den Sommer in ihrer Kind- und Jugendzeit in der Hütte. Durchaus möglich also, dass die Dynastie Brunner-Gertsch auch in Zukunft ihre Fortsetzung finden wird. (bpm)

Infos: www.mutthornhuette.ch